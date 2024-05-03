Рогов заявил об уничтожении использовавшегося для снабжения ВСУ моста

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении моста через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение ВСУ на Времевском направлении.

Как он рассказал РИА Новости, мост был уничтожен фронтовой авиацией.

«Удар нанесён высокоточной ракетой. По мосту ранее шла переброска основных сил и вооружений врагом на Времевском направлении в сторону села Урожайное», — сказал Рогов.

Он уточнил, что данная транспортная артерия соединяла сёла Времевка и Великая Новосёлка. По его мнению, ликвидация моста резко сократит интенсивность обстрелов российских позиций и ритмичность поставок техники, боеприпасов и живой силы ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T.