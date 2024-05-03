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Рогов заявил об уничтожении использовавшегося для снабжения ВСУ моста

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении моста через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение ВСУ на Времевском направлении.
Рогов заявил об уничтожении использовавшегося для снабжения ВСУ моста
  • РИА Новости

Как он рассказал РИА Новости, мост был уничтожен фронтовой авиацией.

«Удар нанесён высокоточной ракетой. По мосту ранее шла переброска основных сил и вооружений врагом на Времевском направлении в сторону села Урожайное», — сказал Рогов.

Он уточнил, что данная транспортная артерия соединяла сёла Времевка и Великая Новосёлка. По его мнению, ликвидация моста резко сократит интенсивность обстрелов российских позиций и ритмичность поставок техники, боеприпасов и живой силы ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

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