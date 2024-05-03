Рогов заявил об уничтожении использовавшегося для снабжения ВСУ моста
- РИА Новости
Как он рассказал РИА Новости, мост был уничтожен фронтовой авиацией.
«Удар нанесён высокоточной ракетой. По мосту ранее шла переброска основных сил и вооружений врагом на Времевском направлении в сторону села Урожайное», — сказал Рогов.
Он уточнил, что данная транспортная артерия соединяла сёла Времевка и Великая Новосёлка. По его мнению, ликвидация моста резко сократит интенсивность обстрелов российских позиций и ритмичность поставок техники, боеприпасов и живой силы ВСУ.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T.