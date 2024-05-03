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NYT: новые комплексы Patriot прибудут на Украину лишь в июне

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Новые ракетные комплексы Patriot прибудут на Украину лишь в июне, если не позже, пишет The New York Times.
NYT: новые комплексы Patriot прибудут на Украину лишь в июне
  • Gettyimages.ru

Как заявил газете начальник подразделения противовоздушной и противоракетной обороны штаба ВВС Германии полковник Ян-Хенрик Сухордт, нельзя просто так раздавать системы Patriot, не обучая военных их использованию.

После обучения персонала немецким ВС обычно требуется около двух дней, чтобы доставить ракетные установки, радары и другие комплектующие в логистический центр в Польше и передать их украинской стороне для перевозки через границу, пишет американская газета.

Поставка Patriot при этом может совпасть с прибытием в распоряжение ВСУ истребителей F-16, которые, вероятно, тоже окажутся в стране «не раньше лета этого года», причём «сначала в небольших количествах», говорится в статье.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной.

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