NYT: новые комплексы Patriot прибудут на Украину лишь в июне

Новые ракетные комплексы Patriot прибудут на Украину лишь в июне, если не позже, пишет The New York Times.

Как заявил газете начальник подразделения противовоздушной и противоракетной обороны штаба ВВС Германии полковник Ян-Хенрик Сухордт, нельзя просто так раздавать системы Patriot, не обучая военных их использованию.

После обучения персонала немецким ВС обычно требуется около двух дней, чтобы доставить ракетные установки, радары и другие комплектующие в логистический центр в Польше и передать их украинской стороне для перевозки через границу, пишет американская газета.

Поставка Patriot при этом может совпасть с прибытием в распоряжение ВСУ истребителей F-16, которые, вероятно, тоже окажутся в стране «не раньше лета этого года», причём «сначала в небольших количествах», говорится в статье.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной.