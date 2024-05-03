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Разведка США заявила, что партнёрство России и Китая растёт во всех сферах

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Разведка США видит, что «безграничное партнёрство» России и Китая действительно растёт во всех секторах: политических, экономических, военных и технологических, сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки, которые изложила директор Национальной разведки Эврил Хейнс.
Разведка США заявила, что партнёрство России и Китая растёт во всех сферах
  • AFP

В частности, она отметила, что Китай и Россия проводят совместные учения, которые якобы могут быть направлены против Тайваня.

В прошлом году командир большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» капитан второго ранга Игорь Толбатов отмечал, что Военно-морской флот России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая планируют расширить масштабы учений военного флота в 2024 году, а также включить в них тренировку манёвров на суше.

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