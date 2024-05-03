Захарова: от войск НАТО на Украине ничего бы не осталось
- РИА Новости
Так она прокомментировала слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что отправка войск НАТО на Украину «была бы опасной эскалацией», в которой нет необходимости.
«Забыл добавить: «потому что от них там ничего не останется, а для этого ещё можно наскрести украинцев», — написала Захарова в Telegram.
3 мая Мария Захарова заявила, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.