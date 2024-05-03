Захарова: от войск НАТО на Украине ничего бы не осталось

От регулярных войск НАТО на Украине ничего не останется, если они там появятся, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что отправка войск НАТО на Украину «была бы опасной эскалацией», в которой нет необходимости.

«Забыл добавить: «потому что от них там ничего не останется, а для этого ещё можно наскрести украинцев», — написала Захарова в Telegram.

3 мая Мария Захарова заявила, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.