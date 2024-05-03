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Захарова: от войск НАТО на Украине ничего бы не осталось

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От регулярных войск НАТО на Украине ничего не останется, если они там появятся, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: от войск НАТО на Украине ничего бы не осталось
  • РИА Новости

Так она прокомментировала слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что отправка войск НАТО на Украину «была бы опасной эскалацией», в которой нет необходимости.

«Забыл добавить: «потому что от них там ничего не останется, а для этого ещё можно наскрести украинцев», — написала Захарова в Telegram.

3 мая Мария Захарова заявила, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

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