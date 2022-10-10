«Атлетико» выкупил Гризманна у «Барселоны» за €20 млн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, выступавший за «матрасников» на правах аренды, стал полноправным футболистом клуба.

Как сообщается на официальном сайте «Атлетико», клуб выкупил права 31-летнего футболиста у «Барселоны» за €20 млн. Также сине-гранатовые могут рассчитывать на €4 млн бонусных выплат.

Контракт с нападающим рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 11 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

28 сентября форвард был признан лучшим футболистом «Атлетико» по итогам месяца.

Ранее сообщалось, что «Реал» постарается приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в 2024 году.