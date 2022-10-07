«Реал» постарается приобрести Холанда в 2024 году

«Реал» постарается приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в 2024 году, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб владеет информацией, что через два года 22-летнего норвежца можно будет выкупить за €180 млн.

Отмечается, что «сливочные» хотят возобновить контакты с нападающим в 2024 году, когда истечёт контракт форварда Карима Бензема.

При этом «галактикос» хотят убедить Холанда, что жизнь в Мадриде лучше, чем в Манчестере, а также то, что играть за «Реал» престижнее и полезнее для карьеры.

В нынешнем сезоне Холанд забил 19 мячей и отдал три результативные передачи в 12 матчах за «горожан» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Гвардиола опроверг, что в контракте Холанда есть пункт о переходе в «Реал».