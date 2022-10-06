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Гвардиола опроверг, что в контракте Холанда есть пункт о переходе в «Реал»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию, что в контракте нападающего Эрлинга Холанда есть пункт о переходе в «Реал» через два года.
Гвардиола опроверг, что в контракте Холанда есть пункт о переходе в «Реал»
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Flathers/Manchester City FC

«Это неправда. Нет никакого пункта о переходе Холанда в «Реал». У меня такое чувство, что Эрлинг невероятно счастлив в «Ман Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 19 мячей и отдал три результативные передачи в 12 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд не попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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