Холанд не попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала имена номинантов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список попали полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, нападающий «Лейпцига» Андре Силва, защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо и полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария.

Ди Мария отдал две результативные передачи в матче с «Маккаби Хайфа» (3:1), Беллингем отметился забитым мячом и передачей во встрече с «Севильей» (4:1), Силва оформил дубль и отдал голевую передачу в игре с «Селтиком» (3:1), а Ди Лоренцо стал автором гола в матче с «Аяксом» (6:1).

Отметим, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который отметился дублем во встрече с «Копенгагеном» (5:0), не попал в число номинантов.