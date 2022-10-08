Баженов: с «Крыльями Советов» «Спартаку» будет проще и легче, чем с «Пари НН»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Крыльями Советов».

«Точный прогноз давать не буду, но могу сказать, что у «Спартака» было достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу с «Крыльями». Самарцы, наверно, менее организованны в плане обороны, чем «Нижний», но у ребят более открытый футбол, поэтому «Спартаку» будет где-то даже проще и легче», — цитирует Баженова «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится 9 октября, она начнётся в 14:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 11 очками располагаются на 11-й позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

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