Камоцци: Федун любит «Спартак», как ни один другой руководитель клуба

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, как бизнесмен относится к клубу.

«Федун любит «Спартак» так, как ни один другой руководитель не любит свой клуб. Уверен, он будет следить и переживать за результаты «Спартака» всю жизнь», — цитирует Камоцци Sport24.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Камоцци назвал полузащитника Квинси Промеса одним из лучших легионеров «Спартака» за всю историю.