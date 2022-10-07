Узнать больше

Игнатьев: знаю Слуцкого как хорошего тренера, знающего своё дело и доказывающего свою состоятельность

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что болельщики казанского «Рубина» создали петицию с требованием уволить наставника команды Леонида Слуцкого и руководство клуба.
Игнатьев: знаю Слуцкого как хорошего тренера, знающего своё дело и доказывающего свою состоятельность
  • РИА Новости

«Дело увольнения тренера – это к руководству, а не болельщикам. Они же не платят деньги… Я знаю Слуцкого как хорошего тренера и интеллигентного человека, знающего своё дело и доказывающего свою состоятельность. Без работы он не останется», — цитирует Игнатьева «Спорт день за днём».

По его словам, Слуцкий пока что не справляется с поставленной задачей, но подводить итоги нужно по окончании сезона. При этом Игнатьев отметил, что необходимо поддерживать хороших специалистов.

После 12 туров Первой лиги подопечные Слуцкого набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением, что не нужно жалеть Слуцкого из-за плохих результатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить