Игнатьев: знаю Слуцкого как хорошего тренера, знающего своё дело и доказывающего свою состоятельность
- РИА Новости
«Дело увольнения тренера – это к руководству, а не болельщикам. Они же не платят деньги… Я знаю Слуцкого как хорошего тренера и интеллигентного человека, знающего своё дело и доказывающего свою состоятельность. Без работы он не останется», — цитирует Игнатьева «Спорт день за днём».
По его словам, Слуцкий пока что не справляется с поставленной задачей, но подводить итоги нужно по окончании сезона. При этом Игнатьев отметил, что необходимо поддерживать хороших специалистов.
После 12 туров Первой лиги подопечные Слуцкого набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
Ранее бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением, что не нужно жалеть Слуцкого из-за плохих результатов.