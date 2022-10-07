Игнатьев: знаю Слуцкого как хорошего тренера, знающего своё дело и доказывающего свою состоятельность

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что болельщики казанского «Рубина» создали петицию с требованием уволить наставника команды Леонида Слуцкого и руководство клуба.

«Дело увольнения тренера – это к руководству, а не болельщикам. Они же не платят деньги… Я знаю Слуцкого как хорошего тренера и интеллигентного человека, знающего своё дело и доказывающего свою состоятельность. Без работы он не останется», — цитирует Игнатьева «Спорт день за днём».

По его словам, Слуцкий пока что не справляется с поставленной задачей, но подводить итоги нужно по окончании сезона. При этом Игнатьев отметил, что необходимо поддерживать хороших специалистов.

После 12 туров Первой лиги подопечные Слуцкого набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением, что не нужно жалеть Слуцкого из-за плохих результатов.