Узнать больше

Газзаев заявил, что не нужно жалеть Слуцкого из-за плохих результатов

Короткая ссылка
Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением, что не нужно жалеть из-за плохих результатов наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.
Газзаев заявил, что не нужно жалеть Слуцкого из-за плохих результатов
  • РИА Новости

«Стоит ли жалеть Слуцкого из-за его результатов? Чего его жалеть? Он женщина, чтобы его жалеть? Жалеть надо детей и женщин. Он мужик, профессиональной работой занимается, получает деньги. Здесь должна быть работа. Помимо команды, там республика, руководство, болельщики», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

По его словам, у каждого профессионального тренера бывают периоды, когда нет результата. При этом Газзаев отметил, что болельщики редко пишут петицию с требованием уволить наставника команды.

После 12 туров Первой лиги подопечные Слуцкого набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить Слуцкого и руководство клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить