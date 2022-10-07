Газзаев заявил, что не нужно жалеть Слуцкого из-за плохих результатов

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением, что не нужно жалеть из-за плохих результатов наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Стоит ли жалеть Слуцкого из-за его результатов? Чего его жалеть? Он женщина, чтобы его жалеть? Жалеть надо детей и женщин. Он мужик, профессиональной работой занимается, получает деньги. Здесь должна быть работа. Помимо команды, там республика, руководство, болельщики», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

По его словам, у каждого профессионального тренера бывают периоды, когда нет результата. При этом Газзаев отметил, что болельщики редко пишут петицию с требованием уволить наставника команды.

После 12 туров Первой лиги подопечные Слуцкого набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить Слуцкого и руководство клуба.