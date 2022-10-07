Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить Слуцкого и руководство клуба

Активные болельщики «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора СИБУРа Михаила Карисалова с требованием отправить в отставку главного тренера команды Леонида Слуцкого и руководство клуба.

«Мы десятилетиями поддерживаем «Рубин» и никогда не заставляли сомневаться в своей преданности. В данный момент наш клуб занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, показывая при этом абсолютно серый и равнодушный футбол, в котором не видно ни тренерской мысли, ни желания побеждать в каждой игре. В то же время «Рубин» имеет самый большой бюджет в Первой лиге. Выступление в Кубке закончилось поражением в первом же раунде от команды, которая идёт на последнем месте в чемпионате. Леонид Слуцкий и его подопечные позволяют себе высказывания в адрес болельщиков, унижающие наше достоинство», — сказано в петиции на сайте change.org.

Болельщики назвали неприемлемой ситуацию, которая сложилась в казанском клубе.

«Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественный футбол и добиться возвращения клуба в Российскую премьер-лигу, по итогам этого сезона не исполняются и оказались словами брошенными на ветер, несмотря на «убойный состав» который был собран в межсезонье. Более того, игроки и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и республике. Мы знаем и верим, что история клуба писалась задолго до их появления, а будущее возможно только в случае, если они покинут руководящие должности, тренерский мостик и раздевалку нашей славной команды. В связи с вышеизложенным считаем единственно верным решением отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Рубина», — говорится в петиции.

Отметим, что петиция фанатов менее чем за сутки собрала более 200 подписей.

В среду, 5 октября, «Рубин» потерпел поражение от «Волги» и вылетел из Кубка России.

После 12 туров Первой лиги подопечные Слуцкого набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.