Пономарёв: залогом победы «Зенита» над «Ростовом» стал более высокий уровень игроков

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о победе петербургского «Зенита» над «Ростовом» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Ростов», конечно же, неплохая команда, но по классу «Зенит» выше. По уровню игроков в целом выше. Да, есть у ростовчан отдельные футболисты неплохие, тренерская мысль Карпина проходит хорошая. Но уровень футболистов у петербуржцев всё же выше», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

По его мнению, у футболистов «Зенита» техника другая и исполнительское мастерство более высокого уровня.

«Тягаться с «Зенитом» «Ростову» пока бесполезно. То, что «Зенит» проиграл в матче за Кубок «Спартаку», — это всё ерунда», — добавил Пономарёв.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак считает замечательным намерение Малкома и Клаудиньо получить гражданство России.