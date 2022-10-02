военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Семак считает замечательным намерение Малкома и Клаудиньо получить гражданство России

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство.
Семак считает замечательным намерение Малкома и Клаудиньо получить гражданство России
  • Gettyimages.ru

«То, что ребята хотят получить российское гражданство, здорово и замечательно. Я думаю, что это помощь клубу, сопутствующий фактор наряду со своими преференциями, которые они получат после вручения российского паспорта», — цитирует Семака ТАСС.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что запущен процесс получения российских паспортов Малкомом и Клаудиньо, которые являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее Малком заявил, что «Зенит» одержал заслуженную победу над «Ростовом».







Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить