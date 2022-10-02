Семак считает замечательным намерение Малкома и Клаудиньо получить гражданство России
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«То, что ребята хотят получить российское гражданство, здорово и замечательно. Я думаю, что это помощь клубу, сопутствующий фактор наряду со своими преференциями, которые они получат после вручения российского паспорта», — цитирует Семака ТАСС.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что запущен процесс получения российских паспортов Малкомом и Клаудиньо, которые являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.
Ранее Малком заявил, что «Зенит» одержал заслуженную победу над «Ростовом».