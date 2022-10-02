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Малком: «Зенит» одержал заслуженную победу над «Ростовом»

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Форвард петербургского «Зенита» Малком прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
Малком: «Зенит» одержал заслуженную победу над «Ростовом»
  • РИА Новости

«Огромное спасибо нашим болельщикам, которые всегда нас поддерживают. Сегодняшняя игра не стала исключением. Они дают нам дополнительные силы. Мы провели отличную игру и одержали заслуженную победу», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

Бразильский нападающий также признался, что ему очень приятно получить награду лучшему футболисту матча.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре по версии болельщиков.





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