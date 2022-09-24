Агент НБА: Грайнер заработала кучу денег в России
- РИА Новости
«Она заработала там много денег. На самом деле это лучше для игроков, потому что теперь команды платят больше. Они дают больше денег, чтобы заставить ребят прийти, из-за восприятия того, что там происходит», — цитирует агента The New York Times.
18 февраля в аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Ранее Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.