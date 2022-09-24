Агент НБА: Грайнер заработала кучу денег в России

Дэрил Грэхам, являющийся агентом НБА, высказался об отбывающей наказание в российской тюрьме баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Она заработала там много денег. На самом деле это лучше для игроков, потому что теперь команды платят больше. Они дают больше денег, чтобы заставить ребят прийти, из-за восприятия того, что там происходит», — цитирует агента The New York Times.

18 февраля в аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.