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Агент НБА: Грайнер заработала кучу денег в России

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Дэрил Грэхам, являющийся агентом НБА, высказался об отбывающей наказание в российской тюрьме баскетболистке Бриттни Грайнер.
Агент НБА: Грайнер заработала кучу денег в России
  • РИА Новости

«Она заработала там много денег. На самом деле это лучше для игроков, потому что теперь команды платят больше. Они дают больше денег, чтобы заставить ребят прийти, из-за восприятия того, что там происходит», — цитирует агента The New York Times.

18 февраля в аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.

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