Times: Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию

Государственный департамент США призвал находящихся в России спортсменов немедленно покинуть страну.

«Американцы должны немедленно покинуть Россию. Посольство имеет ограниченные возможности помочь им там», — цитирует источника The New York Times.

Отмечается, что в США опасаются преследований своих граждан со стороны российских чиновников.

18 февраля в аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее в Международной федерации баскетбола (FIBA) сообщили, что не могут помочь Грайнер вернуться в США.