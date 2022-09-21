В FIBA сообщили, что не могут помочь Грайнер вернуться в США

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Закглис прокомментировал ситуацию с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

«ФИБА не играет здесь никакой роли, это за рамками нашей компетенции. Это юридическое дело, и тут в игру вступают политические и геополитические факторы. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы одна из лучших баскетболисток мира скорее вернулась на площадку», — цитирует Закглиса ABC.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее форвард «Сиэтл Шторм» и УГМК Брианна Стюарт заявила, что в Россию больше никто не поедет, пока Грайнер не вернётся домой.