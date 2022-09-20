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Баскетболистка Стюарт: в Россию больше никто не поедет, пока Грайнер не вернётся домой

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Форвард «Сиэтл Шторм» и УГМК Брианна Стюарт высказалась об аресте соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Моё пребывание в России было замечательным, но учитывая то, что Бриттни Грайнер всё ещё незаконно удерживается там, никто туда не поедет, пока её не отпустят домой. Думаю, всем известно, что люди хотят ехать за границу, и если разница в деньгах несущественна, то они предпочтут находиться в более комфортном месте», — цитирует Стюарт The Guardian.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс — младший высказался о заключении Грайнер в российской тюрьме.

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