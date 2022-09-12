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Джонс: если Грайнер не обменяют, я лично пойду к Путину

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс — младший высказался о заключении баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в российской тюрьме.

«Я слышал, стороны пытаются провести обмен заключёнными. Хорошо, если у них получится», — сказал Джонс в интервью LVSportsBiz.com.

Он также подчеркнул, что он дипломатичный человек.

«Поэтому, если обмен не произойдёт, я лично пойду к мистеру Путину и скажу: «я знаю, что вы дали мне российское гражданство, но мне нужна ещё одна услуга». Что-то должно сработать, чтобы мы вернули девушку домой», — заключил Джонс.

Напомним, что пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман заявил о намерении принять участие в процессе по освобождению Грайнер. Позже в Госдепартаменте США заявили, что визит Родмана только осложнит процесс Грайнер.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее адвокат рассказала, как будет проходить процедура обмена Грайнер в США.

 

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