Адвокат рассказала, как будет проходить процедура обмена Грайнер в США

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила, как будет проходить процедура обмена осуждённой за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер в США.

«Будут сделаны взаимные шаги доброй воли по освобождению двух граждан при условии помилования и возвращению их на родину. Такое предложение сделали прежде всего США. Они пытаются работать в этом направлении. Дипломатические каналы для урегулирования данных вопросов, как заявил глава МИД Сергей Лавров, открыты. Теперь всё зависит от американской стороны. Если будут учтены интересы обеих стран и достигнут баланс, обмен вполне возможен, и он окажется в интересах самих заключённых. В частности, Грайнер получит шанс вернуться домой и продолжить спортивную карьеру», — заявила Ярмуш в интервью RT.

Ранее адвокат подчеркнула, что в деле Грайнер попытка давления на российские власти неприемлема.