Адвокат — о деле Грайнер: попытка давления на российские власти неприемлема
- AP
«Попытка давления на российские власти Деннисом Родманом неприемлема, тем более решение принимает только суд. Апелляционная инстанция в ближайшее время проверит материалы дела и оценит, насколько приговор соответствует букве закона и все ли смягчающие обстоятельства были учтены. Возможно, ей даже снизят срок заключения под стражей. Апелляция для этого и существует. Но если Грайнер не помогли даже публичные заявления президента США Джо Байдена, то что говорить о каком-то баскетболисте, пусть и легендарном?» — отметила Ярмуш в интервью RT.
Ранее адвокат объяснила, почему приезд Родмана в Россию не поможет Грайнер.