Адвокат — о деле Грайнер: попытка давления на российские власти неприемлема

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила, может ли вмешательство известных людей способствовать освобождению осуждённой за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Попытка давления на российские власти Деннисом Родманом неприемлема, тем более решение принимает только суд. Апелляционная инстанция в ближайшее время проверит материалы дела и оценит, насколько приговор соответствует букве закона и все ли смягчающие обстоятельства были учтены. Возможно, ей даже снизят срок заключения под стражей. Апелляция для этого и существует. Но если Грайнер не помогли даже публичные заявления президента США Джо Байдена, то что говорить о каком-то баскетболисте, пусть и легендарном?» — отметила Ярмуш в интервью RT.

Ранее адвокат объяснила, почему приезд Родмана в Россию не поможет Грайнер.