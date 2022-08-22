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Адвокат — о деле Грайнер: попытка давления на российские власти неприемлема

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила, может ли вмешательство известных людей способствовать освобождению осуждённой за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.
Адвокат — о деле Грайнер: попытка давления на российские власти неприемлема
  • AP

«Попытка давления на российские власти Деннисом Родманом неприемлема, тем более решение принимает только суд. Апелляционная инстанция в ближайшее время проверит материалы дела и оценит, насколько приговор соответствует букве закона и все ли смягчающие обстоятельства были учтены. Возможно, ей даже снизят срок заключения под стражей. Апелляция для этого и существует. Но если Грайнер не помогли даже публичные заявления президента США Джо Байдена, то что говорить о каком-то баскетболисте, пусть и легендарном?» — отметила Ярмуш в интервью RT.

Ранее адвокат объяснила, почему приезд Родмана в Россию не поможет Грайнер.

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