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Адвокат объяснила, почему приезд Родмана в Россию не поможет Грайнер

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила, почему приезд пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана не поможет баскетболистке Бриттни Грайнер, осуждённой 4 августа на девять лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Адвокат объяснила, почему приезд Родмана в Россию не поможет Грайнер
  • РИА Новости

«Это способно помочь исключительно Родману, поскольку для него это будет колоссальный пиар. Данная мотивация просматривается невооружённым глазом. Наверняка вместе с ним прилетит толпа американских журналистов, чтобы всё это зафиксировать. Грайнер же его приезд, вероятно, никак не поможет. Ей на руку могло сыграть признание вины, что она и сделала», — заявила юрист в интервью RT.

По её мнению, Родман рискует даже не попасть в страну.

«Россиянам сейчас крайне сложно получить визы США, поэтому не исключён и обратный процесс. Наконец, даже если он найдёт возможность въехать, не факт, что попадёт в здание суда. Пусть процесс над баскетболисткой открытый, могут действовать коронавирусные ограничения по количеству человек в зале», — добавила Ярмуш.

Ранее стало известно, что Родман приедет в Россию, чтобы добиться освобождения Грайнер.

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