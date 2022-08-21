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Родман приедет в Россию, чтобы добиться освобождения Грайнер

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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман намерен принять участие в процессе по освобождению осужденной за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
Родман приедет в Россию, чтобы добиться освобождения Грайнер
  • РИА Новости

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь выехать на этой неделе», — цитирует Родмана NBC.

Американский баскетболист уже посещал Россию, где встречался с президентом Владимиром Путиным, которого позднее называл «классным парнем». 

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.  

Ранее капитан екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова поделилась мнением о том, как приговор может повлиять на карьеру её одноклубницы Грайнер.



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