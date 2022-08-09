Капитан УГМК Белякова считает, что Грайнер может вернуться более сильной после заключения

Капитан екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова поделилась мнением о том, как приговор может повлиять на карьеру её бывшего партнёра по команде, американки Бриттни Грайнер.

«Это сложный вопрос — с учётом того, что никто не знает, сколько продлится отлучение от баскетбола. Возможно, она вернётся ещё более сильной, а возможно, решит посвятить себя другим делам, выйдя на свободу», — приводит слова Беляковой РИА Новости.

Она также заявила, что баскетболистки часто возвращаются из декрета и играют ещё лучше. По её словам, многое зависит от того, как сама спортсменка воспринимает своё положение.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее предприниматель Илон Маск высказался о готовности Вашингтона к экстраординарным мерам для освобождения Грайнер.