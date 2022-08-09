военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Маск высказался о готовности Вашингтона освободить баскетболистку Грайнер любыми способами

Короткая ссылка
Предприниматель Илон Маск высказался о готовности Вашингтона к экстраординарным мерам для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой в России.
Маск высказался о готовности Вашингтона освободить баскетболистку Грайнер любыми способами
  • Gettyimages.ru

«В Америке люди сидят за то же самое. Не должны ли мы освободить и их тоже? Моё мнение таково, что люди не должны сидеть в тюрьме за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками», — цитирует Маска New York Post.

6 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США сделали России «существенное предложение» по данному вопросу и намерены продолжать межправительственный диалог.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

Ранее капитан екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова поддержала Грайнер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить