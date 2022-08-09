Маск высказался о готовности Вашингтона освободить баскетболистку Грайнер любыми способами

Предприниматель Илон Маск высказался о готовности Вашингтона к экстраординарным мерам для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой в России.

«В Америке люди сидят за то же самое. Не должны ли мы освободить и их тоже? Моё мнение таково, что люди не должны сидеть в тюрьме за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками», — цитирует Маска New York Post.

6 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США сделали России «существенное предложение» по данному вопросу и намерены продолжать межправительственный диалог.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

Ранее капитан екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова поддержала Грайнер.