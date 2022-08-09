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Капитан УГМК Белякова: Грайнер не стремилась нарушить закон

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Капитан екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова поддержала одноклубницу американку Бриттни Грайнер, обвинённую в России по делу о контрабанде наркотиков.
Капитан УГМК Белякова: Грайнер не стремилась нарушить закон
  • РИА Новости

«К сожалению, многие иностранцы, играющие в российских баскетбольных клубах, не знают наших законов. Уверена, что Грайнер не стремилась нарушить закон. Объясняю случившееся только стечением обстоятельств», — цитирует Белякову РИА Новости.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил прокомментировал приговор Грайнер.

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