Капитан УГМК Белякова: Грайнер не стремилась нарушить закон

Капитан екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова поддержала одноклубницу американку Бриттни Грайнер, обвинённую в России по делу о контрабанде наркотиков.

«К сожалению, многие иностранцы, играющие в российских баскетбольных клубах, не знают наших законов. Уверена, что Грайнер не стремилась нарушить закон. Объясняю случившееся только стечением обстоятельств», — цитирует Белякову РИА Новости.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил прокомментировал приговор Грайнер.