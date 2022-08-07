О'Нил — о возможном обмене Грайнер на Бута: я видел такое только в «Крепких орешках»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил прокомментировал приговор американке Бриттни Грайнер.

«У них есть то, что принадлежит нам. Мне кажется, я видел такое только в «Крепких орешках» с Брюсом Уиллисом. «Вы получите Бриттни обратно, если вернёте нам опасного торговца оружием», — заявил О'Нил в эфире The Big Chair Breaker.

Олимпийский чемпион назвал арест Грайнер в России печальной ситуацией.

«Мне кажется, здесь вовлечено много политики. И время очень плохое — когда проходит военная операция на Украине», — добавил О'Нил.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Грайнер известна по выступлениям за американский «Финикс Меркури», китайские «Чжецзян Фар Ист» и «Бэйцзин Грейт Уолл», а также за российский УГМК. В составе сборной США Бриттни дважды становилась олимпийской чемпионкой.

CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Грайнер и Пола Уилана.

Ранее Белый дом заявил о готовности к эстраординарным мерам для освобождения Грайнер.





