Белый дом заявил о готовности к эстраординарным мерам для освобождения Грайнер
Об этом Жан-Пьер сказала в ходе съезда Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Лас-Вегасе.
«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры, чтобы она вернулась домой», — цитирует её РИА Новости.
По словам пресс-секретаря Белого дома, США сделали России «существенное предложение» по данному вопросу и намерены продолжать межправительственный диалог.
Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что Соединённые Штаты передёргивают факты и искажают информацию по делу приговорённой в России к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.