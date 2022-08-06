Белый дом заявил о готовности к эстраординарным мерам для освобождения Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о готовности Вашингтона к эстраординарным мерам для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой в России.

Об этом Жан-Пьер сказала в ходе съезда Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Лас-Вегасе.

«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры, чтобы она вернулась домой», — цитирует её РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Белого дома, США сделали России «существенное предложение» по данному вопросу и намерены продолжать межправительственный диалог.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что Соединённые Штаты передёргивают факты и искажают информацию по делу приговорённой в России к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.