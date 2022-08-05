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Посольство России: США передёргивают факты и искажают информацию по делу Грайнер

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Соединённые Штаты передёргивают факты и искажают информацию по делу приговорённой в России к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Отмечаем передёргивание фактов и искажение информации», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в настоящий момент в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан, которые, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов.

«Призываем Соединённые Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. Решение в отношении Б. Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, полностью соответствует букве и духу российского законодательства», — заключили в посольстве.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен попытается поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по делу Грайнер.

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