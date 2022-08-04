Госсекретарь США настроен лично поговорить с Лавровым по делу Грайнер

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен попытается поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по делу баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Я не сомневаюсь, что, если у него будет возможность пересечься лично с Лавровым, он это сделает. А если этого не произойдёт, я уверен, что Блинкен свяжется с ним официально и установит контакт», — цитирует Кирби Reuters.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее Владимир Гомельский посоветовал критикам приговора Грайнер почитать Уголовный кодекс.