Госсекретарь США настроен лично поговорить с Лавровым по делу Грайнер
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«Я не сомневаюсь, что, если у него будет возможность пересечься лично с Лавровым, он это сделает. А если этого не произойдёт, я уверен, что Блинкен свяжется с ним официально и установит контакт», — цитирует Кирби Reuters.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
Ранее Владимир Гомельский посоветовал критикам приговора Грайнер почитать Уголовный кодекс.