Гомельский посоветовал критикам приговора Грайнер почитать Уголовный кодекс

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о приговоре Бриттни Грайнер.

«Есть такая умная книжка, которая называется Уголовно-процессуальный кодекс, — мне ещё во времена СССР довелось её читать. Там есть статья, которая описывает совершённое Грайнер преступление и определяет срок наказания. Так что всё по написанному», — цитирует Гомельского «Чемпионат».

Четырёхкратный чемпион СССР выразил уверенность, что американская баскетболистка в течение года будет обязательно обменяна и вернётся на родину.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее сообщалось, что Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда.











