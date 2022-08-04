Гомельский посоветовал критикам приговора Грайнер почитать Уголовный кодекс
- AP
«Есть такая умная книжка, которая называется Уголовно-процессуальный кодекс, — мне ещё во времена СССР довелось её читать. Там есть статья, которая описывает совершённое Грайнер преступление и определяет срок наказания. Так что всё по написанному», — цитирует Гомельского «Чемпионат».
Четырёхкратный чемпион СССР выразил уверенность, что американская баскетболистка в течение года будет обязательно обменяна и вернётся на родину.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
Ранее сообщалось, что Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда.