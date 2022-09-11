Неймар сделал результативные действия против всех команд, с которыми играл в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Бресту» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу (1:0).

Единственный гол в матче забил Неймар. Таким образом, бразилец сделал результативные действия против всех команд, с которыми играл в Лиге 1.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в восьми матчах команды, в которых забил девять мячей и сделал семь передач. ПСЖ лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал Кайла Уокера лучшим защитником, против которого играл.