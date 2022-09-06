Винер: ни на одну долю секунды не останавливалась подготовка к Олимпиаде

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала о тренировочном процессе национальной команды в условиях санкций.

«У нас ни на одну долю секунды не останавливалась подготовка не только к Олимпийским играм, но и мы стараемся модернизировать всю художественную гимнастику, чтобы она не выглядела неолимпийским видом спорта, а была в соответствии с принципом Пьера Кубертена «Быстрее, выше, сильнее», чего в последнее время мы в мировой художественной гимнастике не наблюдаем», — цитирует Винер Metaratings.

Она подчеркнула, что была модернизирована вся программа. По её словам, «молодые девочки готовятся по российским правилам», которые на четыре головы выше правил Международной федерации гимнастики.

«Те, кто готовятся к Олимпиаде, тоже свои программы поусложняли. Мы прикладываем максимум усилий. Каждое упражнение для нас имеет значение. Мы за чистоту хореографии и стабильность», — добавила Винер.

Она дала понять, что верит в отмену санкций и участие сборной России в Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее Винер отреагировала на слова российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая согласилась с отстранением национальных команд от международных соревнований.