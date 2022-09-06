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Винер — о словах Касаткиной про отстранение России: в угоду амбициям очерняют страну

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на слова российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая согласилась с отстранением национальных команд от международных соревнований.
Винер — о словах Касаткиной про отстранение России: в угоду амбициям очерняют страну
  • РИА Новости

«Разве можно слушать таких предателей? В угоду своим амбициям очерняют страну, которая их вырастила. Это порочный круг. В каждой стране есть свои продажные люди», — приводит слова Винер РБК.

Касаткина поддержала дисквалификацию национальных команд и всех структур, которые поддерживаются государственным финансированием. Дарья также заявила, что не совсем согласна с отстранением спортсменов, выступающих индивидуально, таких как она.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление Касаткиной, которая поддержала отстранение российских сборных от турниров.

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