Гендиректор «Уфы» Газизов подтвердил финансовые проблемы клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых проблемах команды.

«Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они ещё давно. Снимемся ли мы с Первой лиги? Думаю, дотерпим», — цитирует Газизова Sport24.

20 июля министр спорта Башкортостана заявил, что риска исчезновения «Уфы» нет.

«Уфа» (восемь очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует в чемпионате КАМАЗ (16).

Ранее сообщалось, что «Уфа» близка к снятию с розыгрыша Первой лиги из-за больших финансовых проблем.