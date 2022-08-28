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Гендиректор «Уфы» Газизов подтвердил финансовые проблемы клуба

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых проблемах команды.
Гендиректор «Уфы» Газизов подтвердил финансовые проблемы клуба
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они ещё давно. Снимемся ли мы с Первой лиги? Думаю, дотерпим», — цитирует Газизова Sport24.

20 июля министр спорта Башкортостана заявил, что риска исчезновения «Уфы» нет.

«Уфа» (восемь очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует в чемпионате КАМАЗ (16).

Ранее сообщалось, что «Уфа» близка к снятию с розыгрыша Первой лиги из-за больших финансовых проблем.

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