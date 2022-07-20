Министр спорта Башкортостана заявил, что риска исчезновения «Уфы» нет

Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов заявил, что «Уфа» не будет испытывать недостатка в финансировании.

«Риска, что клуб в ближайшем будущем может прекратить своё существование, нет. Республика Башкортостан с момента основания «Уфы» является основным партнёром клуба. Каких-то рисков недофинансирования сегодня мы не видим», — приводит слова Хабибова РИА Новости.

В рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Напомним, что бюджет клуба уменьшается в два раза. Если сотрудники и футболисты откажутся от сокращения зарплат вдвое, то «Уфа» не сможет исполнять финансовые обязательства. Это грозит уфимскому клубу невозможностью заявиться для участия в Футбольной национальной лиге и потерей профессионального статуса.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался от комментариев по поводу будущего клуба после вылета из РПЛ.