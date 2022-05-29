Газизов не стал рассказывать о будущем «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался от комментариев по поводу будущего клуба после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пока не готов давать никаких комментариев», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

В рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Напомним, что бюджет клуба уменьшается в два раза, и если сотрудники и футболисты откажутся от сокращения зарплат вдвое, то «Уфа» не сможет исполнять финансовые обязательства. Это грозит уфимскому клубу невозможностью заявиться для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и потерей профессионального статуса.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о вылете «Уфы» из РПЛ и о проблемах финансирования в клубе.