Мостовой: неприятно то, что «Уфа» вообще может исчезнуть

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о вылете «Уфы» из Российской премьер-лиги (РПЛ) и о проблемах финансирования в клубе.
Мостовой: неприятно то, что «Уфа» вообще может исчезнуть
  • РИА Новости

«Это будет большая потеря и для РПЛ, и для Башкирии. «Уфа» вылетела, но если разговоры пошли о том, что клуб вообще может исчезнуть, то это неприятно», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

По его словам, если уфимский клуб продолжит существование, то будет претендовать на выход в РПЛ наряду с «Рубином».

Напомним, что бюджет клуба уменьшается в два раза, и если сотрудники и футболисты откажутся от сокращения зарплат вдвое, то «Уфа» не сможет исполнять финансовые обязательства. Это грозит уфимскому клубу невозможностью заявиться для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и потерей профессионального статуса.

Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет «Уфы» из РПЛ.

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