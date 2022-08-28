Sport24: «Уфа» близка к снятию с розыгрыша Первой лиги из-за финансовых проблем
- © РИА Новости / Григорий Соколов
Республика Башкортостан, которая является основным спонсором уфимского клуба, пока не дала гарантий финансирования, сообщает Sport24.
20 июля министр спорта Башкортостана заявил, что риска исчезновения «Уфы» нет.
«Уфа» (восемь очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует в чемпионате КАМАЗ (16).
Ранее сообщалось, что Газизов отреагировал на уход Федуна с поста президента «Спартака».