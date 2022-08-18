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Газизов объяснил назначение Попова главным тренером «Уфы»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Дениса Попова на пост главного тренера клуба.
Газизов объяснил назначение Попова главным тренером «Уфы»

«Денис — молодой и активный тренер. Он развивается в правильным направлении. И мы уверены, что у нас получится вместе. Плюс у нас молодая команда. И мы готовы к определённым переменам», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Бывший нападающий столичного ЦСКА ранее работал с Сергеем Юраном в подмосковных «Химках» и «СКА-Хабаровске». Попов также был главным тренером СКА из Ростова-на-Дону. Он сменил в «Уфе» Сергея Томарова.

«Уфа» по итогам пяти туров располагается на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что Попов назначен на пост главного тренера «Уфы».

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