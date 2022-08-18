Попов сменил Томарова на посту главного тренера «Уфы»

Денис Попов назначен на пост главного тренера клуба чемпионата России по футболу первого дивизиона «Уфа».

Вместе с 43-летним специалистом в тренерский штаб клуба из Башкортостана вошёл тренер-аналитик Виктор Тестоедов, сообщает пресс-служба «Уфы».

Бывший нападающий столичного ЦСКА ранее работал с Сергеем Юраном в подмосковных «Химках» и «СКА-Хабаровске». Попов также был главным тренером СКА из Ростова-на-Дону. Он сменил в «Уфе» Сергея Томарова.

«Уфа» по итогам пяти туров располагается на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков прокомментировал информацию о том, что Шамиль Газизов сменит на посту спортивного директора Томаса Цорна.





