Геркус прокомментировал информацию, что он станет президентом «Торпедо»
- РИА Новости
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«Где вы взяли такую информацию? Даже я её не видел. Не верьте всему, что пишут», — приводит слова Геркуса РБК Спорт.
СМИ сообщали, что Маслов может покинуть пост президента «Торпедо».
5 июля «Торпедо» объявило о назначении Геркуса директором по стратегическому развитию.
Автозаводцы потерпели поражение в гостях от «Оренбурга» в матче пятого тура чемпионата России по футболу (0:1).
Чёрно-белые (одно очко) потерпели четвёртое поражение со старта сезона. Столичная команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице.
Ранее Маслов опроверг информацию о назначении Геркуса президентом «Торпедо».