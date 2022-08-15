Геркус прокомментировал информацию, что он станет президентом «Торпедо»

Директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на новость, что в скором времени он займёт пост президента столичного клуба вместо Дениса Маслова.

«Где вы взяли такую информацию? Даже я её не видел. Не верьте всему, что пишут», — приводит слова Геркуса РБК Спорт.

СМИ сообщали, что Маслов может покинуть пост президента «Торпедо».

5 июля «Торпедо» объявило о назначении Геркуса директором по стратегическому развитию.

Автозаводцы потерпели поражение в гостях от «Оренбурга» в матче пятого тура чемпионата России по футболу (0:1).

Чёрно-белые (одно очко) потерпели четвёртое поражение со старта сезона. Столичная команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице.

Ранее Маслов опроверг информацию о назначении Геркуса президентом «Торпедо».