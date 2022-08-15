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«Чемпионат»: Маслов может покинуть пост президента «Торпедо»

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В руководстве «Торпедо» в ближайшее время могут произойти изменения.
«Чемпионат»: Маслов может покинуть пост президента «Торпедо»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключён вариант, что уйдёт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой «Торпедо» в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост коммерческого директора», сообщает источник «Чемпионата».

Уточняется, что новое руководство примет решение по главному тренеру Александру Бородюку.

«Торпедо» потерпело поражение в гостях от «Оренбурга» в матче пятого тура чемпионата России по футболу (0:1).

Чёрно-белые (одно очко) потерпели четвёртое поражение со старта сезона. Столичная команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице.

Ранее Бородюк прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче пятого тура РПЛ.

 

 

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