«Чемпионат»: Маслов может покинуть пост президента «Торпедо»

В руководстве «Торпедо» в ближайшее время могут произойти изменения.

«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключён вариант, что уйдёт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой «Торпедо» в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост коммерческого директора», сообщает источник «Чемпионата».

Уточняется, что новое руководство примет решение по главному тренеру Александру Бородюку.

«Торпедо» потерпело поражение в гостях от «Оренбурга» в матче пятого тура чемпионата России по футболу (0:1).

Чёрно-белые (одно очко) потерпели четвёртое поражение со старта сезона. Столичная команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице.

Ранее Бородюк прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче пятого тура РПЛ.