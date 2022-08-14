Тренер «Торпедо» Бородюк: никогда публично не скажу что-то негативное про команду

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче пятого тура Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Результат, конечно, неудовлетворительный. Где-то до удаления играли достаточно хорошо, в каких-то единоборствах в середине поля проигрывали — это плохо. Наверное, поражение в целом закономерное, так как играть вдесятером на уровне РПЛ тяжело», — цитирует специалиста сайт автозаводцев.

При этом он отметил, что полноценно мог бы оценить игру своей команды лишь в полном составе. По его мнению, удаление Ильи Кутепова стало ключевым моментом встречи.

«У нас есть девиз, что мы побеждаем и проигрываем все вместе. Я не отделяю себя от команды. Ребята, повторюсь, очень старались, и никогда публично я не скажу что-то негативное про них. Внутри команды мы, конечно, поговорим», — добавил Бородюк.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» потерпело четвёртое поражение в РПЛ со старта сезона.