«Торпедо» потерпело четвёртое поражение в РПЛ со старта сезона
- РИА Новости
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Марцела Лички.
Мяч забил Дмитрий Воробьёв (на 31-й минуте).
Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в дебютном матче за московскую команду получил прямую красную карточку.
Чёрно-белые (одно очко) потерпели четвёртое поражение со старта сезона. Столичная команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть очков) — на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Ростов» забил первый мяч с игры в РПЛ сезона-2022/23.