«Торпедо» потерпело четвёртое поражение в РПЛ со старта сезона

«Торпедо» потерпело поражение в гостях от «Оренбурга» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Марцела Лички.

Мяч забил Дмитрий Воробьёв (на 31-й минуте).

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в дебютном матче за московскую команду получил прямую красную карточку.

Чёрно-белые (одно очко) потерпели четвёртое поражение со старта сезона. Столичная команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть очков) — на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ростов» забил первый мяч с игры в РПЛ сезона-2022/23.