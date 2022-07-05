«Торпедо» объявило о назначении Геркуса директором по стратегическому развитию

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назначен на должность директора по стратегическому развитию московского «Торпедо».
«Торпедо» объявило о назначении Геркуса директором по стратегическому развитию
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уточняется, что директор по стратегическому развитию — это новая должность в структуре «Торпедо».

С 2016 по 2018 год Геркус занимал должность президента «Локомотива». При нём железнодорожники в 2018 году стали чемпионами России.

«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 вышло в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ было принято в лигу.

Ранее «СКА-Хабаровск» уступил «Торпедо» в товарищеском матче.

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