«Торпедо» объявило о назначении Геркуса директором по стратегическому развитию

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назначен на должность директора по стратегическому развитию московского «Торпедо».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уточняется, что директор по стратегическому развитию — это новая должность в структуре «Торпедо».

С 2016 по 2018 год Геркус занимал должность президента «Локомотива». При нём железнодорожники в 2018 году стали чемпионами России.

«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 вышло в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ было принято в лигу.

Ранее «СКА-Хабаровск» уступил «Торпедо» в товарищеском матче.