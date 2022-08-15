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Маслов опроверг информацию о назначении Геркуса президентом «Торпедо»

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Глава «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал новость, что Илья Геркус сменит его на посту президента клуба.
Маслов опроверг информацию о назначении Геркуса президентом «Торпедо»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Илья Геркус станет новым президентом «Торпедо»? На данную секунду я подписываю документы как президент «Торпедо». Ничего о назначении Геркуса я не слышал», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что Маслов может покинуть пост президента «Торпедо».

5 июля «Торпедо» объявило о назначении Геркуса директором по стратегическому развитию.

Столичный клуб потерпел поражение в гостях от «Оренбурга» в матче пятого тура чемпионата России по футболу (0:1).

Чёрно-белые (одно очко) потерпели четвёртое поражение со старта сезона. Столичная команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице.

Ранее главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче пятого тура РПЛ.

 

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