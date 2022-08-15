«Пари НН» объявил о подписании контракта с Набиуллиным

Защитник Эльмир Набиуллин стал игроком «Пари Нижний Новгород».

Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

Уточняется, что футболист подписал с командой двухлетний контракт.

27‑летний футболист в сезоне-2021/22 провёл 20 матчей за подмосковные «Химки», в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи. Он также выступал за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Набиуллин является свободным агентом.

Ранее в «Пари НН» отреагировали на информацию о переходе Набиуллина.